Глава НКР заявил, что в случае продолжения боёв был бы потерян весь Карабах

https://static.news.ru/photo/ff4ab49a-2324-11eb-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян считает, что если бы боевые действия продолжались теми же темпами, был бы потерян весь Карабах.

Об этом он сказал в своём Facebook. По его словам, НКР потеряла Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и Шуши, передаёт РИА Новости.

Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трёх километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах, — заявил Арутюнян.

Он подчеркнул, что продолжение боевых действий повлекло бы их перенос в тыл, что, в свою очередь, принесло бы больше жертв и привело к непоправимым последствиям. Лидер НКР сообщил, что в течение нескольких дней Армии обороны Карабаха удавалось противостоять ударам беспилотников, однако за последние два дня удары дронов усилились.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент России подтвердил, что по условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Наиболее важным моментом соглашения является положение об отправке в Нагорный Карабах около двух тысяч российских миротворцев.

Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией. Мандат российских миротворцев предусматривает их присутствие сроком на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет.

По словам Алиева, мирное соглашение ставит точку в военном конфликте и запускает процесс политического урегулирования.

Между тем в Ереване после объявления мира вспыхнули акции протеста. Тысячи жителей столицы Армении заполнили улицы, сотни из них ворвались в здание парламента республики и частично его разгромили. Протестующие ищут Никола Пашиняна и не могут его найти. Они также разгромили зал заседаний парламента и ворвались в рабочий кабинет Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание с Азербайджаном и при посредничестве России соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе тем, что у него не было другого выхода.