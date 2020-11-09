Пашинян рассказал, почему подписал соглашение об окончании войны

https://static.news.ru/photo/e980d8f4-22f9-11eb-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание с Азербайджаном и при посредничестве России соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе тем, что у него не было другого выхода.

Вместе с тем, Пашинян заявил, что объявление им конкретных причин «может навредить многим». Премьер Армении считает, что в стране есть политический деятель, который жаждет его свержения, а ранее «оставил позиции в Шуши». Пашинян также осудил тех, кто устраивает погромы в Ереване, сообщает РИА Новости.

Все, кто громит сейчас — бьет со спины солдата в окопах, — заявил он.

Армянский премьер добавил, что принял решение о подписании мира на основе оценок военного положения специалистами.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совестное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент России подтвердил, что по условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Наиболее важным моментом соглашения является положение об отправке в Нагорный Карабах около 2 тысяч российских миротворцев.

Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией. Мандат российских миротворцев предусматривает их присутствие сроком на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет.

По словам Алиева, мирное соглашение ставит точку в военном конфликте и запускает процесс политического урегулирования.

Между тем, в Ереване после объявления мира вспыхнули акции протеста. Тысячи жителей столицы Армении заполнили улицы, сотни из них ворвались в здание парламента республики и частично его разгромили. Протестующие ищут Никола Пашиняна и не могут его найти. Они также разгромили зал заседаний парламента и ворвались в рабочий кабинет Пашиняна.