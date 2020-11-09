Россия направляет в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев

https://static.news.ru/photo/1893a3c0-22e5-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия отправила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что миротворцы направлены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома в Ульяновске. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, передаёт ТАСС.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, — говорится в сообщении.

Полное прекращения огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О том, что в Нагорный Карабах будут направлены российские миротворцы, заявил российский глава.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что соглашение глав Армении, Азербайджана и России о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе приведёт к долгосрочному миру.