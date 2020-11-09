Алиев заявил о поставленной в урегулировании карабахского конфликта точке

https://static.news.ru/photo/f2ba1186-22e2-11eb-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Баку рад, что ставится точка в урегулировании карабахского конфликта, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также Алиев выразил уверенность в том, что соглашение глав Армении, Азербайджана и России о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе приведёт к долгосрочному миру, передаёт ТАСС.

Глава Азербайджана отметил особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и личное участие российского лидера Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что достигнутое соглашение отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении.

Полное прекращения огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как писал NEWS.ru ранее, Азербайджан и Армения должны остановиться в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент России.