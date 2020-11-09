Путин: Армения и Азербайджан остаются на занятых в Карабахе позициях

https://static.news.ru/photo/1c63e7de-22e1-11eb-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Азербайджан и Армения должны остановиться в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент России Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что достигнутые 10 ноября договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах народов Армении и Азербайджана, передаёт РИА Новости.

Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов, — говорится в заявлении главы РФ.

Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, следует из обращения.

Полное прекращения огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Путин сообщил, что в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев.

Как сообщал NEWS.ru, 9 ноября непризнанная Нагорно-Карабахская республика признала, что потеряла контроль над городом Шуша. Этот город считается ключевым населённым пунктом, господствующей высотой и находится всего в 10 км от Степанакерта (Ханкенди. — азерб.) Фактически азербайджанская армия, находящаяся в Шуше, получила так называемый огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.