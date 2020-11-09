В НКР признали переход Шуши под контроль Азербайджана

https://static.news.ru/photo/2975a22e-2295-11eb-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Город Шуша полностью находится вне контроля карабахских сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

Нас пока сопровождает череда неудач, и город Шуша полностью вне нашего контроля, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что обнадёживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы «ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуша — видеозапись опубликована на официальном канале военного ведомства на YouTube.

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван. Однако, в отличие от Степанакерта, который только при советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века. Когда распался СССР, около 90% жителей населённого пункта были азербайджанцами.