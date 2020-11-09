Протестующие в Ереване полностью захватили здание парламента

https://static.news.ru/photo/1e60a34a-22e8-11eb-8483-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.am/youtube.com

Жители Еревана, протестующие против заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, полностью захватили здание парламента республики и устраивают там погромы.

По данным очевидцев, десятки протестующих громят мебель, технику, двери и окна в здании парламента Армении. Демонстранты также ворвались в кабинет Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс».

У здания парламента находятся сотни человек, они скандируют лозунги против Никола Пашиняна. Полиция не препятствует протестующим.

По данным РИА Новости, демонстранты полностью разгромили зал заседаний правительства Армении. YouTube-каналы демонстрируют кадры разгромленного зала, где поломаны стулья, перевёрнуты столы. Недовольные жители Еревана также ворвались в кабинет Никола Пашиняна.

Как сообщал NEWS.ru, протесты в Ереване вспыхнули сразу после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о прекращении карабахской войны. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Затем в сети появился полный текст соглашения о прекращении войны, достигнутого сторонами конфликта при участии России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что соглашение глав Армении, Азербайджана и России о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе приведёт к долгосрочному миру. В конфликте поставлена точка, отметил Алиев.