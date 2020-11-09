Путин: в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы

https://static.news.ru/photo/60c8cd5c-22de-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, сообщил президент России Владимир Путин.

Также глава РФ заявил о том, что 00:00 мск 10 ноября начинается полное прекращение огня в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости.

Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, — говорится в заявлении президента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, 9 ноября непризнанная Нагорно-Карабахская республика признала, что потеряла контроль над городом Шуша. Этот город считается ключевым населённым пунктом, господствующей высотой и находится всего в 10 км от Степанакерта (Ханкенди. — азерб.) Фактически азербайджанская армия, находящаяся в Шуше, получила так называемый огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, 27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.