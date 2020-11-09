Пашинян заявил о прекращении карабахской войны

https://static.news.ru/photo/5c46f668-22da-11eb-b84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00, — написал Пашинян в своём Facebook.

Премьер-министр отметил, что решение принято исходя из анализа военной ситуации и убеждения, что такое решение в текущих условиях является лучшим.

Пашинян также заявил, что «это не победа, но поражения нет». Прекращение войны, о котором он сообщил, он назвал поводом для укрепления национального единства Армении и его «возрождения».

Нужно проанализировать наши годы независимости, чтобы планировать своё будущее и не повторять ошибок прошлого, — добавил Пашинян.

Завершил своё обращение Пашинян словами о том, что армяне «боролись до конца».

Как сообщал NEWS.ru, 9 ноября непризнанная Нагорно-Карабахская республика признала, что потеряла контроль над городом Шуша. Этот город считается ключевым населённым пунктом, господствующей высотой и находится всего в 10 км от Степанакерта (Ханкенди. — азерб.) Фактически азербайджанская армия, находящаяся в Шуше, получила так называемый огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, 27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.