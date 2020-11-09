Опубликован полный текст мирного договора Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/e1466936-22e2-11eb-8ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

В телеграм-каналах опубликован полный текст заявления лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева о прекращении войны в Нагорном Карабахе и условиях мира.

В заявлении — девять пунктов, в которых Россия и стороны конфликта объявляют о прекращении огня, введении российских миротворцев, обмене пленными и телами погибших, а также о том, что занятые армией Азербайджана районы останутся под контролем республики. Ниже приводится полный текст заявления:

"Мы, президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян и президент Российской Федерации В. В. Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.