Алиев: миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция

https://static.news.ru/photo/735d9000-22e9-11eb-b788-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.

Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана за участие в урегулировании конфликта, передаёт РИА Новости.

10 ноября началось полное прекращение огня в Нагорном Карабахе, соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаём новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития, — отметил Алиев.

Он добавил, что в регионе, согласно пятому пункту соглашения, будет создан миротворческий центр, в котором будут действовать российские и турецкие военные.

Как писал NEWS.ru, Россия отправила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.