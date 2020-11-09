Протестующие в Ереване ворвались в здание парламента Армении

https://static.news.ru/photo/9855658a-22e0-11eb-a0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.am/youtube.com

В ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване произошли массовые акции протеста, люди ворвались в здание парламента, ищут главу правительства и громят помещения.

Прямую трансляцию происходящего ведёт YouTube-канал News.am.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.