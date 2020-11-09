Протестующие в Ереване ворвались в здание парламента Армении

В ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване произошли массовые акции протеста, люди ворвались в здание парламента, ищут главу правительства и громят помещения.
Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.
Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.