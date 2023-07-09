Его граната спровоцировала СВО: что сделал и как погиб боец Игорь Гуменюк И почему его действия повлияли на судьбу Украины

Фото: Социальные сети

Игорь Гуменюк

На этой неделе боец националистического добровольческого батальона «Сечь» Игорь Гуменюк покончил с собой в здании суда, где рассматривалось его дело. Гуменюка обвиняли в нападении на Верховную раду в 2015 году, когда погибли четверо нацгвардейцев. Как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, в тот день украинская власть первый и последний раз попыталась выполнить то, под чем подписалась в Минских соглашениях. Кто такой Игорь Гуменюк и как его действия повлияли на судьбу Украины — в нашем материале.

Что случилось в туалете

В момент ареста в 2015 году Игорь Гуменюк был активистом объединения «Свобода» и бойцом националистического добровольческого батальона «Сечь». 5 июля 29-летнего арестанта, который последние восемь лет провел в СИЗО, доставили в Шевченковский районный суд в Киеве.

Как рассказал потом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, Гуменюк совершил попытку побега, взорвав гранаты и попытавшись захватить заложника. Когда полицейский спецназ пошел на штурм, Гуменюк, по данным Клименко, заперся в туалете и покончил с собой. Как обвиняемый смог получить в тюрьме боеприпасы, пока остается неизвестным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сделал Гуменюк 31 августа 2015 года

Игорь Гуменюк проходил по делу об уличных беспорядках у здания парламента, случившихся 31 августа 2015 года. В тот день Верховная рада рассматривала в первом чтении поправки в Конституцию, по которым Донецкой и Луганской областям предполагалось дать статус особых территорий.

Это был первый и, как потом выяснилось, единственный шаг власти Украины по выполнению политической части Минских соглашений. Законопроект внес сам президент Петр Порошенко, за полгода до этого подписавший эти соглашения.

Рассмотрению вопроса предшествовало массированное давление западных посольств на депутатов. Как потом стало известно, дипломаты из ЕС и США обзванивали парламентариев, убеждая их поддержать поправки. На заседании на гостевой трибуне присутствовали помощница главы Госдепа Виктория Нуланд, специально прилетевшая в страну, и посол США в Киеве Джеффри Пайетт.

Одновременно за несколько дней до голосования в добровольческие батальоны, воевавшие на юго-востоке Украины, выехали эмиссары радикальных движений — как оказалось, для набора бойцов, чтобы сорвать голосование в парламенте. В расположении батальона «Сечь» с этой целью побывал лидер парламентской фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

На самом заседании ряд депутатов раскритиковали поправки. Они блокировали трибуну и кричали «Позор!». В итоге парламент все-таки принял законопроект — «за» проголосовали 236 депутатов из 450.

В это время противники предоставления особого статуса Донбассу проводили митинг возле здания Рады. Как только стало известно, что закон одобрен, толпа попыталась ворваться в здание. В этот момент Гуменюк, как считается, и бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии Украины. Четыре нацгвардейца погибли, свыше 140 человек, включая силовиков и журналистов, пострадали.

По факту взрыва было возбуждено дело о теракте, по которому, кроме Гуменюка, проходил его соратник Сергей Крайняк. По версии следствия, Крайняк поджег дымовую шашку, чтобы прикрыть действия нападавших.

Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко, посол США на Украине Джеффри Пайетт, помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд

Как действия Гуменюка косвенно привели к началу СВО

Бывший депутат Верховной рады и политический эксперт Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru считает, что взрыв у Рады повлиял на поиск путей мирного урегулирования в Донбассе.

Выполни Порошенко Минские соглашения в 2015 году — и был шанс обойтись без военной эскалации в отношениях с Россией, убежден экс-депутат.

«Тогда ведь жертв еще было не так много: часть людей погибла на Евромайдане, другая часть во время столкновений в Донбассе. Но появление особого статуса у Донбасса запустило бы другой сценарий. Возможно, если бы конфликт тогда остановили, исход был бы другим. В целом проблемы никуда бы не делись, но, конечно, Украина все равно стала бы другой», — полагает Килинкаров.

Сразу после инцидента Порошенко выступил с утверждением, что события «организованы спецслужбами России». Как писал обозреватель РИА Новости Захар Виноградов, Порошенко 31 августа 2015 года проявил слабость и отступил от им же подписанных международных обязательств. Во втором чтении его собственный законопроект об особом статусе Донецкой и Луганской областей так никогда больше и не рассматривался. Как не был отправлен в парламент вообще ни один из законопроектов по политической части Минских соглашений.

Почему Запад в 2015 году поддерживал Минские соглашения

По словам Килинкарова, законопроект о предоставлении особого статуса Донбассу был принят под давлением западных игроков, в первую очередь Франции и Германии, которые были гарантами Минских соглашений. Выполнение на практике этих договоренностей теоретически могло урегулировать конфликт в Донбассе, сохранив мятежный регион в составе Украины. Противодействовали законопроекту «ястребы» в украинском правительстве и Раде — националисты, выступавшие за силовое решение вопроса с Донбассом.

Евросоюз в то время не рассматривал Украину как плацдарм агрессии против России, убежден Килинкаров.

«Конфликт ведь происходит в Европе, и ЕС претендует на какое-то лидерство. Но европейцы оказались не способны урегулировать этот конфликт, найти мирные пути его решения. Многое тогда зависело от украинских властей, но они в итоге встали на сторону США с их проектом „анти-Россия“. Европейцы утратили влияние на украинскую власть — и на Порошенко, и на Зеленского», — считает экс-депутат.

По его мнению, «провокация националистов у стен Рады 31 августа 2015 года фактически прервала процесс выполнения Киевом Минских соглашений».

Фото: Zuma/ТАСС

Собирался ли Киев вообще выполнять Минские соглашения?

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что в 2015 году Порошенко изначально не собирался давать особый статус Донбассу и искал лишь повод для срыва договоренностей.

«Порошенко, подписав Минские соглашения, почти сразу сказал, что сделал это, только чтобы остановить бои и спасти украинских солдат, а не ради федерализации Украины. А депутаты голосовали 31 августа 2015 года за законопроект, который по сути даже особый статус Донбассу не давал. Настоящий особый статус Донбасса сделал бы Украину федеративной, пришлось бы давать автономию и другим регионам. Киев не хотел и не хочет этого, поскольку в таком случае власть и финансовые потоки из столицы уйдут в провинцию. И Вашингтону это невыгодно — ему пришлось бы работать с двумя десятками региональных лидеров, а не с одним Киевом», — считает Ищенко.

Какое наказание грозило Игорю Гуменюку

Обвинения были предъявлены сначала 15 радикалам, до суда дошли двое — Игорь Гуменюк, который, как считается, бросил гранату, и Сергей Крайняк. Гуменюк просил отправить его на фронт, но получил отказ.

В разговоре с украинским изданием «Страна» уже после взрыва в суде адвокат Гуменюка Виктор Байда отметил: «Я бы не сказал, что это очень умный поступок. Это уже отчаяние». И добавил: «Чтобы было в результате, я не знаю. Но статья [по которой судили Гуменюка] предусматривает пожизненный срок».

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