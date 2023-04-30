Меркель рассказала о попытках остановить СВО Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения СВО

Фото: Bernd Elmenthaler / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала газете Die Zeit, что использовала все средства для предотвращения начала спецоперации России на Украине. По словам политика ее провал в этом вопросе не означает, что «попытки были напрасными». Экс-глава ФРГ при этом отметила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мирные переговоры не нужны.

Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, — сказала Меркель.

Она добавила, что считает свою политику в отношении России правильной и подчеркнула, что поддерживает усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках минского процесса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Он добавил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.