В Кремле назвали Минские соглашения камуфляжем для Киева Песков: Минские соглашения оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель, Пётр Порошенко

Переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о том, что он верил в «Минск-2».

Основная задача была — заставить Киев выполнить обязательства. Сейчас мы уже понимаем, что никто не собирался это делать, поэтому лучше детали уточнять у Суркова, что имелось в виду. <...> На заключительной стадии был пессимизм, когда мы видели поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются подменить чем угодно, обрушить последовательность обязательств. Тогда появился пессимизм, но после того, как Киев, Берлин, Париж открыто заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы, стало все ясно, — сообщил Песков.

Ранее Сурков заявил, что, работая над минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, он не исходил из того, что они должны быть выполнены. Песков в ответ отметил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.