Порошенко: Минские соглашения дали Украине время отстроить армию

Фото: Petro Poroshenko / Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил телеканалу BBC, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии и экономики. Также это позволило создать глобальную проукраинскую коалицию против России, — сказал Порошенко.

Порошенко наряду в бывшими лидерами Франции и Германии признался в том, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы усилить украинскую армию.

30 декабря Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.