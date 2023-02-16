Сурков заявил, что не верил в «Минск-2» Сурков: Минские соглашения не были рассчитаны на выполнение уже на стадии подготовки

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владислав Сурков

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Об этом Чеснаков написал в своём Telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признавался, что сам заявил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений.

Сурков уточнил, что удовлетворен нынешним расширением западных границ России, считает действия российской армии эффективными и что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем. Вместе с тем он уточнил, что при работе над Минскими соглашениями не исходил из того, что они должны быть выполнены

Нет, — заявил Сурков.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

Перед этим экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. По мнению экс-премьера, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.