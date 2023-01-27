«Дипломатическая имитация»: Джонсон оценил «нормандский формат» по Украине Борис Джонсон назвал «нормандский формат» переговоров по Украине дипломатической имитацией

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Борис Джонсон

«Нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. Такое мнение высказал в интервью украинскому телеканалу «Рада» экс-премьер-министр Великобританции Борис Джонсон. В конце января он посетил Киев, где встретился с президентом страны Владимирм Зеленским.

По мнению Джонсона, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.

Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием «нормандский процесс» и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать, — пояснил британский экс-премьер.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине работал с июня 2014. В группу по переговорам входили Россия, Украина, Германия и Франция. Начало ему было положено на встрече глав четырех стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников.

Самая продолжительная встреча лидеров четырёх государств состоялась 11 — 12 февраля 2015 года в Минске. На переговорах, продлившихся 17 часов, был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — комплекса мер, направленных на деэскалацию конфликта на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон мог бы стать хорошим кандидатом на пост посла страны на Украине. По его словам, сам он с удовольствием предоставил бы Джонсону этот пост, но не уверен, что тот готов к нему.

В свою очередь сам Джонсон Джонсон заявил в статье для Daily Mail, что Украина должна быть принята в НАТО. По его мнению, кризис в стране стал итогом «многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия Альянса».