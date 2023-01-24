Джонсон призвал решить вопрос о членстве Украины в НАТО Борис Джонсон заявил, что Украину нужно принять в НАТО

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Украина должна быть принята в НАТО. В своей статье для Mail политик отметил, что кризис в стране стал итогом «многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытие Альянса». В бытность премьером Джонсон говорил, что вступление государства в НАТО в обозримом будущем невозможно.

Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться к НАТО, — написал политик.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на принятия НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что данный шаг является определяющим и назад пути не будет.

Ранее стало известно, что в Пентагоне не видят вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, хотя многие страны Альянса поддержали ее заявку. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что необходимо продолжать поддерживать Киев поставками вооружения.

Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины, сообщают журналисты.