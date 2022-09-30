Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

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Владимир Зеленский

Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он написал, что фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.