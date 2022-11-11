Politico: Пентагон не видит вариантов скорого присоединения Украины к НАТО

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В Пентагоне не видят вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, хотя многие страны Альянса поддержали ее заявку, пишет издание Politico. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что необходимо продолжать поддерживать Киев поставками вооружения.

Остин признал желание Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит принятия каких-либо решений в краткосрочной перспективе, — говорится в публикации.

Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины, сообщают журналисты.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по уровню подготовки сравнимы с армиями стран НАТО. По его мнению, это позволяет его стране стать членом Альянса. ОН также добавил, что Киев хотел бы получить определенные гарантии безопасности, если процесс вступления в НАТО потребует длительного времени.

В конце сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на принятия НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что данный шаг является определяющим и назад пути не будет.