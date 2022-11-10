Зеленский сравнил силы Украины со странами НАТО Президент Зеленский: силы Украины находятся на уровне стран НАТО

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Силы Украины находятся на том же уровне, что и в странах-членах НАТО. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что подобный уровень вооруженных сил позволяет Киеву вступить в альянс.

Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности, — сказал Зеленский.

Он также добавил, что если для вступления в альянс потребуется длительное время, Украина хотела бы получить определенные гарантии гарантии безопасности.

Все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что общественность в странах НАТО поддерживает Украину, однако ряд лидеров этих стран до сих пор не выступают за вступление Киева в альянс.

30 сентября Владимир Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался дать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.

Позднее президент Украины подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. При этом в Брюсселе дали понять, что четкого положительного ответа пока не будет.