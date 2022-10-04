Зеленский одобрил обращение к НАТО о вступлении в Альянс Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в Альянс

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке, сообщает РИА Новости. Речь идет о заявке на вступление в блок, по которой, как уже дали понять в Брюсселе, положительного ответа пока не будет.

Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора, — говорится в тексте документа.

30 сентября Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в Блок.

Пользователи немецкого сегмента Twitter раскритиковали призыв бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника принять Киев в НАТО для недопущения эскалации международной обстановки. Свой призыв дипломат адресовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Немцы указали на то, что это никогда не должно произойти, потому что Альянс будет втянут в полномасштабную войну с Россией. Некоторые отметили, что Мельник перестал «дружить с головой».