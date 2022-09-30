«Не можем принять»: Столтенберг о членстве Украины в НАТО Столтенберг заявил, что НАТО сейчас не может принять Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас невозможно принять Украину в НАТО. По его словам, это решение принимается совещанием 30 стран-членов альянса.

Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, это решение принимается путем совещания 30 стран-партнеров, — сказал он.

По его словам, любая страна имеет право определять свой путь, двери НАТО открыты, но Альянс сконцентрируется на помощи Киеву. Он также напомнил, что блок не является стороной конфликта на Украине и остается оборонным.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. По его мению, страна что фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.