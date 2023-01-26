Зеленский оценил шансы «Бориса Джонсонюка» на должность посла на Украине Зеленский не видит Бориса Джонсона на посту посла Великобритании на Украине

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон мог бы стать хорошим кандидатом на пост посла страны на Украине, заявил в интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сам он с удовольствием предоставил бы Джонсону этот пост, но не уверен, что тот готов к нему.

С большим удовольствием. Он отличный парень. Я не уверен, что он готов к такому статусу. Но кто знает, — заявил Зеленский.

При этом он не стал отвечать на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Джонсон снова решил баллотироваться на пост премьера Великобритании. Зеленский отметил, что «было бы неправильно» высказывать поддержку Джонсону в этом вопросе.

В свое время бывший британский премьер-министр стал героем мемов на Украине, получив прозвище Борис Джонсонюк. Таким образом пользователи интернета обыграли название аккаунтов британского премьера в социальных сетях (borisjohnsonuk), которое, помимо его имени и фамилии, содержит упоминание Соединенного Королевства.

Ранее Джонсон заявил в статье для Daily Mail, что Украина должна быть принята в НАТО. По его мнению, кризис в стране стал итогом «многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия Альянса». При этом, будучи премьером, Джонсон заявлял, что вступление государства в НАТО в обозримом будущем невозможно.