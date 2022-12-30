Экс-президент Франции назвал выгоду Киева от Минских соглашений Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения дали возможность Киеву усилить ВСУ

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсуа Олланд

Минские соглашения дали Киеву возможность усилить свои вооруженные силы, заявил в интервью Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке. По его мнению, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда в начале декабря этого года заявила, что заключение Минских соглашений в 2014 году являлось «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее».

Меркель была права. <...> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность, — сказал Олланд.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявление Меркель о Минских соглашениях можно использовать как заявку на трибунал. По мнению Захаровой, в словах экс-канцлера ФРГ звучит «подлог как метод действия Запада».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.