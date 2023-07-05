Устроивший взрыв в киевском суде мужчина покончил с собой МВД Украины: устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева покончил с собой

Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в здании Шевченковского районного суда в Киеве покончил с собой при попытке побега, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он добавил, что во время штурма здания суда были ранены двое силовиков.

Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации <...> [покончил с собой]. <...> Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа (Корпуса оперативно-внезапного действия. — NEWS.ru). Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы, — сказал Клименко.

Гуменюк проходил по делу о беспорядках у здания парламента Украины 31 августа 2015 года, во время акции, организованной противниками имплементации особого статуса Донбасса в конституцию, когда один из митингующих бросил гранату в стражей порядка. В результате погибли четверо нацгвардейцев, еще около 140 человек пострадали.

5 июля в здании Шевченковского районного суда в Киеве прогремел взрыв. Клименко сообщил, что, по предварительным данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство.