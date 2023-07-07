«Убийца Twitter» злит Илона Маска: что такое Threads, как установить в РФ Пользователей новой соцсети становится все больше, но эксперты не спешат с прогнозами об успехе

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Новое приложение Threads от компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в первый день запуска стало лидером по популярности в российском App Store и возглавило топ-чарты в магазинах приложений. Как работает новая соцсеть в России, какие у нее недостатки и сможет ли она стать популярнее Twitter — в материале NEWS.ru.

Что за соцсеть Threads

Threads — это приложение, в котором пользователи обмениваются текстовыми сообщениями, ставят лайки и делятся чужими постами у себя на страничке. Как следует из описания, это «место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все — от волнующих сегодня тем до завтрашних трендов».

По замыслу компании, соцсеть должна стать аналогом всем известного Twitter, который принадлежит американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. По словам главы Meta Марка Цукерберга, за первые сутки Threads привлек 30 миллионов пользователей.

Как установить и пользоваться Threads в России

Новая соцсеть рассчитана только на смартфоны, поэтому открыть ее в браузере на персональном компьютере не получится. Скачать Threads можно в магазинах приложений iOS и Android. Чтобы пользоваться Threads, нужно быть старше 16 лет (в некоторых странах — старше 18) и обязательно иметь учетную запись в Instagram (также принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Без страницы в Instagram зарегистрироваться в Threads не получится. Аккаунты связаны настолько, что имена пользователя и пароли в Instagram и в Threads будут одинаковыми.

При регистрации приложение предлагает: выбрать статус профиля — общедоступный или закрытый; заполнить информацию о себе; подписаться на уже знакомых пользователей из Instagram. После этого участники соцсети могут оставлять сообщения до 500 символов и публиковать фотографии и видео длительностью до пяти минут. А в ленте новостей они смогут видеть публикации людей, на которых они подписаны, а также рекомендованный контент от других авторов.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Новая соцсеть рассчитана только на смартфоны, поэтому открыть ее в браузере на персональном компьютере не получится

Как работает Threads в России

Приложение доступно для скачивания в России, но при попытке войти и зарегистрироваться в соцсети появляется сообщение: «Проверьте подключение к интернету и повторите попытку позже». Поэтому российские пользователи смогут пользоваться соцсетью только через VPN.

В Роскомнадзоре отметили, что новая соцсеть сможет работать в РФ при соблюдении требований законодательства.

«По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов», — говорится в заявлении ведомства.

В странах Евросоюза соцсеть пока не работает из-за законодательных ограничений. Как сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник, руководство Meta решило отложить выход приложения на европейский рынок до точной оценки возможных последствий принятия Акта о цифровых рынках ЕС, который вступил в силу в начале мая.

Какие есть проблемы с Threads

Хотя Threads только запустили, пользователи уже отмечают некоторые недостатки и призывают поскорее их исправить. Самое раздражающее для критиков нового приложения — невозможность удалить учетную запись без удаления связанной учетной записи Instagram. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности Meta: «Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но удалить его можно только путём удаления учётной записи Instagram». Такое решение в компании объяснили тем, что профиль Threads считается неотъемлемой частью Instagram.

В соцсети нет одной из ключевых функций — выводить только подписки. Некоторые пользователи жаловались, что их ленты заполнены контентом из учетных записей, на которые они никогда не подписывались, — это мешает следить за сообщениями от друзей. Разработчики Threads уже пообещали, что исправят упущение и создадут ленту «Подписки» в одном из ближайших обновлений.

Среди недостатков новой соцсети — отсутствие веб-версии на компьютере. Также в Threads отсутствуют хештеги, возможность закреплять сообщение на странице профиля, и нет открытой статистики.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эксперты считают, что у Threads большие на шансы на массовый успех

Повторит ли Threads судьбу Clubhouse

Запущенная компанией Alpha Exploration Co. в 2020 году соцсеть Clubhouse тоже была многообещающей. В ней пользователи могли общаться только голосом в разных комнатах на различные темы. Соцсеть стала резко набирать популярность в начале 2021 года, когда в ней появились известные личности, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг и Канье Уэст. Однако после всплеска интереса к приложению его посещаемость сильно упала. По данным Sensor Tower, в феврале 2021 года Clubhouse был скачан 9,6 млн раз, а в марте — только 2,7 млн.

Эксперт по контенту и социальным сетям Дмитрий Райкин рассказал NEWS.ru, что на данный момент у Threads большие на шансы на массовый успех. Он отметил, что если Цукерберг сможет предложить пользователям интересный функционал, то приложение вполне может «стрельнуть», даже если на него сейчас и не делают большую ставку.

С другой стороны, отмечает Райкин, многие пользователи Сети уже успели привыкнуть к дизайну Twitter и едва ли захотят переходить куда-то еще. «Это вопрос вкуса и привычки — кто-то предпочитает ездить на „Тойоте“, кто-то на „Мерседесе“. Так будет и здесь», — сказал Райкин.

Почему Threads окрестили убийцей Twitter

Новое детище Марка Цукерберга призвано потеснить принадлежащий Илону Маску Twitter, это обострит соперничество между ними, пишет New York Times. Эксперты, опрошенные изданием, назвали новую соцсеть его убийцей.

После запуска аналога Twitter Илон Маск обвинил Цукерберга в том, что его компания переманивает в новый проект бывших сотрудников его платформы, заявив, что «конкуренция — это нормально, а нечестная игра — нет».

В качестве ответа он еще до запуска конкурирующей соцсети в прямом смысле вызвал Цукерберга на бой в клетке. Цукерберг отреагировал фразой, популярной в UFC: «Send me location» («Пришли мне локацию»). Ее использовал, например, Хабиб Нурмагомедов и другие звезды смешанных единоборств, заявляя о готовности провести бой с вызывавшим их оппонентом. Но состоится ли поединок Цукерберга и Маска на самом деле, неизвестно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Запуск аналога Twitter вывел из себя Илона Маска. Он обвинил Цукерберга в том, что его компания переманивает в свой новый проект бывших сотрудников его платформы, заявив, что «конкуренция — это нормально, а нечестная игра — нет»

Может ли Маск подать в суд на Цукерберга

Юрист Twitter Алекс Спиро направил Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию миллиардера в переманивании сотрудников для создания аналога соцсети, пишет издание Semafor. По его данным, послание Цукерберг получил спустя пару часов после запуска Threads. В письме Спиро говорится, что Meta наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которым поручили создать «приложение-подражатель» с конкретным намерением использовать коммерческие секреты Twitter при его разработке.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин объяснил NEWS.ru, что у дела Маска против Цукерберга может быть разный исход в зависимости от того, насколько приложения похожи друг на друга.

Эксперт поясняет, что базовые принципы у всех социальных сетей могут быть схожи, но реализация должна быть разной, иначе разработчики рискуют оказаться в суде. Различаться должен не только дизайн, но и исходные коды, движки и системы хранения информации.

При этом Топорнин говорит, что в США кража интеллектуальной собственности считается очень серьезным преступлением, у Маска высокие шансы на победу.

«Если будет доказано, что Threads в какой-то степени является технологическим клоном Twitter, то это воровство и суд действительно может признать Маска потерпевшим и наказать Цукерберга», — говорит эксперт.

Топорнин добавил, что в таком случае санкции против основателей Threads могут быть самые разные, начиная с многомиллионных штрафов и заканчивая полным запретом на использование нового приложения.

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