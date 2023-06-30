«Этот бой захотят увидеть все»: что известно о поединке Цукерберга и Маска Битва миллионеров может пройти в римском Колизее

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американский предприниматель Илон Маск вызвал на бой главу Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга. Поединок становится все более реальным. Подробности проекта — в материале NEWS.ru.

Вызов

Инициатором идеи выступил Илон Маск. Он написал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что готов провести бой с Цукербергом в клетке.

Цукерберг отреагировал фразой, популярной в UFC: «send me location» — пришли мне локацию. Ее использовал Хабиб Нурмагомедов и другие звезды смешанных единоборств, заявляя о готовности провести бой с вызывавшим их оппонентом.

Маск в ответном посте предложил провести поединок в октагоне в Лас-Вегасе, где проходят крупнейшие турниры UFC.

Причины вызова на бой

В начале июня в СМИ появились подробности о будущем конкуренте Twitter, над которым работает компания Цукерберга. Предположительно, новое приложение могут назвать Threads, пока его обозначают кодовым определением Project 92. Именно этот проект и стал поводом для вызова на бой со стороны владельца Twitter.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Бой может пройти в Италии

Илон Маск и Марк Цукерберг первоначально планировали встретиться в Лас-Вегасе. Но сегодня стало известно, что они могут подраться в Колизее.

«Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее», — написал Маск в социальных сетях.

Ранее он опубликовал отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», события которого разворачиваются в Римской империи.

По информации онлайн-таблоида TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя. Как сообщило издание, представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Дэйной Уайтом, и тот заинтересован в переговорах. Однако по информации источника «РИА Новостей», Минкультуры Италии на данный момент не ведет никаких переговоров с Маском и Цукербергом по поводу проведения боя в римском Колизее.

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Глава UFC оценил идею организации боя

Дэйна Уайт высказался о возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Фрик-бои — это когда парни из ММА лезут в бокс и проигрывают. Мы такое уже видели и знаем, чем это заканчивается. Но в этом поединке встретятся самые влиятельные и богатые люди мира. Кто победит? Кто такое уже видел? Никто! Это тот бой, который захочется увидеть абсолютно каждому», — сказал Уайт.

Цукерберг занимается единоборствами

39-летний Марк Цукерберг больше года занимается смешанными единоборствами для поддержания формы. Этим видом спорта он увлекся еще во время пандемии коронавируса.

«По сути, я собрал кучу рекомендаций и проверил их у группы людей, которых знаю. В итоге я тренировался с Дэйвом Камарильо из зала Gorilla (тренер работал с чемпионами UFC Даниэлем Кормье и Кейном Веласкесом. — NEWS.ru). Он классный, отличный парень. Чувствую, что учусь многому. Это действительно лучший вид спорта. Вопрос не в том, как я попал в это. Скорее, „как я мог не знать об этом до сих пор?“» — рассказал Цукерберг на подкасте у Джо Рогана.

Маск провел тренировку с блогером

Илон Маск ранее единоборствами не занимался, но 28 июня стало известно, что он провел тренировку по MMA с блогером Лексом Фридманом.

«Мы потренировались с Илоном несколько часов. Я невероятно впечатлен его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться в октагоне», — написал в соцсетях Лекс Фридман.

Лекс Фридман — ученый и популярный видеоблогер, специализирующийся на компьютерных технологиях и искусственном интеллекте. Он также увлекается единоборствами и обладает черным поясом по джиу-джитсу.

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press Марк Цукерберг

Промоутер оценил вероятность организации боя

Бой Илона Маска с Марком Цукербергом, скорее всего, фейк. Об этом рассказал российский промоутер спортивных соревнований, организатор боев профессионального бокса Владимир Хрюнов.

«Мне кажется, что все это фейк и до реального боя дело не дойдет, я знаю, что Цукерберг занимается борьбой, так что в перспективе за этим было бы интересно наблюдать», — рассказал Хрюнов.

Промоутер отметил, что если бой все же состоится, то он будет болеть за Маска. Свой выбор он объяснил тем, что бизнесмен сделал многое для мира и смело занялся тем, чем раньше никто не занимался.

Чемпион UFC назвал фаворита боя Маска и Цукерберга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо считает Илона Маска фаворитом поединка с Марком Цукербергом.

«Я уверен, что этот бой состоится. Меня впечатляет то, сколько эти парни зарабатывают. Не понимаю, как они собираются найти время для тренировок и спаррингов. Их же постоянно кто-то тревожит и звонит. Я думаю, что у Илона Маска есть небольшое преимущество. Он намного тяжелее. Да, он старше, но это лишь делает его более сообразительным, что позволит грамотнее вести бой и выбирать стратегию», — заявил Сехудо.

Мать запретила Маску драться с Цукербергом

Мать Илона Маска Мэй заявила в Twitter, что отменила бой сына с Марком Цукербергом. По ее словам, возможен только словесный поединок в креслах, победителем которого станет тот, кто окажется смешнее.

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press Мэй Маск

«Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», — написала она.

«Вегас октагон», — ответил сын.

В другом посте Мэй Маск сообщила, что продолжит говорить об отмене на всякий случай. Илон ответил на него смеющимся смайлом.

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