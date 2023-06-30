Американский предприниматель Илон Маск вызвал на бой главу Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга. Поединок становится все более реальным. Подробности проекта — в материале NEWS.ru.
Вызов
Инициатором идеи выступил Илон Маск. Он написал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что готов провести бой с Цукербергом в клетке.
Цукерберг отреагировал фразой, популярной в UFC: «send me location» — пришли мне локацию. Ее использовал Хабиб Нурмагомедов и другие звезды смешанных единоборств, заявляя о готовности провести бой с вызывавшим их оппонентом.
Маск в ответном посте предложил провести поединок в октагоне в Лас-Вегасе, где проходят крупнейшие турниры UFC.
Причины вызова на бой
В начале июня в СМИ появились подробности о будущем конкуренте Twitter, над которым работает компания Цукерберга. Предположительно, новое приложение могут назвать Threads, пока его обозначают кодовым определением Project 92. Именно этот проект и стал поводом для вызова на бой со стороны владельца Twitter.
Бой может пройти в Италии
Илон Маск и Марк Цукерберг первоначально планировали встретиться в Лас-Вегасе. Но сегодня стало известно, что они могут подраться в Колизее.
«Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее», — написал Маск в социальных сетях.
Ранее он опубликовал отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», события которого разворачиваются в Римской империи.
По информации онлайн-таблоида TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя. Как сообщило издание, представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Дэйной Уайтом, и тот заинтересован в переговорах. Однако по информации источника «РИА Новостей», Минкультуры Италии на данный момент не ведет никаких переговоров с Маском и Цукербергом по поводу проведения боя в римском Колизее.
Глава UFC оценил идею организации боя
Дэйна Уайт высказался о возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Фрик-бои — это когда парни из ММА лезут в бокс и проигрывают. Мы такое уже видели и знаем, чем это заканчивается. Но в этом поединке встретятся самые влиятельные и богатые люди мира. Кто победит? Кто такое уже видел? Никто! Это тот бой, который захочется увидеть абсолютно каждому», — сказал Уайт.
Цукерберг занимается единоборствами
39-летний Марк Цукерберг больше года занимается смешанными единоборствами для поддержания формы. Этим видом спорта он увлекся еще во время пандемии коронавируса.
«По сути, я собрал кучу рекомендаций и проверил их у группы людей, которых знаю. В итоге я тренировался с Дэйвом Камарильо из зала Gorilla (тренер работал с чемпионами UFC Даниэлем Кормье и Кейном Веласкесом. — NEWS.ru). Он классный, отличный парень. Чувствую, что учусь многому. Это действительно лучший вид спорта. Вопрос не в том, как я попал в это. Скорее, „как я мог не знать об этом до сих пор?“» — рассказал Цукерберг на подкасте у Джо Рогана.
Маск провел тренировку с блогером
Илон Маск ранее единоборствами не занимался, но 28 июня стало известно, что он провел тренировку по MMA с блогером Лексом Фридманом.
«Мы потренировались с Илоном несколько часов. Я невероятно впечатлен его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться в октагоне», — написал в соцсетях Лекс Фридман.
Лекс Фридман — ученый и популярный видеоблогер, специализирующийся на компьютерных технологиях и искусственном интеллекте. Он также увлекается единоборствами и обладает черным поясом по джиу-джитсу.
Промоутер оценил вероятность организации боя
Бой Илона Маска с Марком Цукербергом, скорее всего, фейк. Об этом рассказал российский промоутер спортивных соревнований, организатор боев профессионального бокса Владимир Хрюнов.
«Мне кажется, что все это фейк и до реального боя дело не дойдет, я знаю, что Цукерберг занимается борьбой, так что в перспективе за этим было бы интересно наблюдать», — рассказал Хрюнов.
Промоутер отметил, что если бой все же состоится, то он будет болеть за Маска. Свой выбор он объяснил тем, что бизнесмен сделал многое для мира и смело занялся тем, чем раньше никто не занимался.
Чемпион UFC назвал фаворита боя Маска и Цукерберга
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо считает Илона Маска фаворитом поединка с Марком Цукербергом.
«Я уверен, что этот бой состоится. Меня впечатляет то, сколько эти парни зарабатывают. Не понимаю, как они собираются найти время для тренировок и спаррингов. Их же постоянно кто-то тревожит и звонит. Я думаю, что у Илона Маска есть небольшое преимущество. Он намного тяжелее. Да, он старше, но это лишь делает его более сообразительным, что позволит грамотнее вести бой и выбирать стратегию», — заявил Сехудо.
Мать запретила Маску драться с Цукербергом
Мать Илона Маска Мэй заявила в Twitter, что отменила бой сына с Марком Цукербергом. По ее словам, возможен только словесный поединок в креслах, победителем которого станет тот, кто окажется смешнее.
«Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», — написала она.
«Вегас октагон», — ответил сын.
В другом посте Мэй Маск сообщила, что продолжит говорить об отмене на всякий случай. Илон ответил на него смеющимся смайлом.
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