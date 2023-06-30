Илон Маск сообщил, где может пройти его бой с Цукербергом Илон Маск написал, что его бой с Цукербергом может пройти в Колизее

Фото: Us Palazzo Chigi/ Filippo Attili/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что его бой с главой компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом может пройти в Колизее. До этого в качестве возможного варианта арены рассматривался Лас-Вегас.

Есть шанс, что бой пройдет в Колизее, — заявил Маск.

Ранее бизнесмен написал в Twitter о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге. Тот ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение — конкурент Twitter, из-за чего Маск начал публично оскорблять Цукерберга.

После этого мама главы Tesla заявила в Twitter, что отменила бой сына с Цукербергом. По ее словам, возможен только словесный поединок в креслах, победителем которого станет тот, кто окажется смешнее.

В начале июня в СМИ просочились подробности о будущем конкуренте Twitter, над которым работает компания Цукерберга. Предположительно, новое приложение могут назвать Threads, работа над ним ведется под кодовым обозначением Project 92.