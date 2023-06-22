Маск вызвал Цукерберга на бой в клетке из-за конкурента Twitter

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов провести поединок с главой Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом на фоне сообщений о планах его компании создать конкурента Twitter. Цукерберг в ответ попросил Маска «прислать локацию».

Я готов к бою в клетке, — написал Маск, которому принадлежит Twitter.

В качестве мест поединка Маск указал «Лас-Вегас, октагон». Предположительно, он имел в виду площадку Octagon MMA в Лас-Вегасе.

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В начале июня в СМИ просочились подробности о будущем конкуренте Twitter, над которым работает компания Цукерберга. Предположительно, новое приложение могут назвать Threads, работа над ним ведется под кодовым обозначением Project 92. Директор по продуктам Meta Крис Кокс в ходе презентации сотрудникам компании будущей платформы назвал главными приоритетами при разработке приложения безопасность, простоту использования и надежность.

Ранее СМИ сообщали, что компания Маска SpaceX приняла на работу 14-летнего программиста Кайрана Квази, занявшего должность инженера в проекте Starlink. Официально Маск не подтверждал трудоустройство вундеркинда, который перед этим стал самым молодым выпускником инженерной школы Университета Санта-Клары.