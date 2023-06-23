Мать Маска запретила ему драться с Цукербергом

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Мать Илона Маска Мэй заявила в Twitter, что отменила бой сына с главой корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. По ее словам, возможен только словесный поединок в креслах, победителем которого станет тот, кто окажется смешнее.

Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее, — написала она.

«Вегас октагон», — ответил сын.

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В другом посте Мэй Маск сообщила, что продолжит говорить об отмене на всякий случай, Илон ответил на него смеющимся смайлом.

Ранее Маск написал в Twitter о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге. Тот в свою очередь ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение — конкурент Twitter, из-за которых Маск начал публично оскорблять Цукерберга.

В начале июня в СМИ просочились подробности о будущем конкуренте Twitter, над которым работает компания Цукерберга. Предположительно, новое приложение могут назвать Threads, работа над ним ведется под кодовым обозначением Project 92.