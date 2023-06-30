Маск подерется с Цукербергом: ИИ показал, каким будет «бой века»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Несмотря на заявление матери главы Tesla Илона Маска, которая «отменила» бой сына с Марком Цукербергом, тот написал в Twitter, что поединок все же состоится. «Бой века» может пройти в Колизее. До этого в качестве возможного варианта арены рассматривался Лас-Вегас.

Ранее американской бизнесмен написал в Twitter о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге. Тот ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) разработать приложение — конкурент Twitter, из-за чего Маск начал публично оскорблять Цукерберга.

Как может выглядеть поединок Маска и Цукерберга по версии нейросети Midjourney — в галерее NEWS.ru.