Минские соглашения. коротко о том, что это и зачем приняты

Часто и много в последние месяцы мы слышали о Минских соглашениях. NEWS.ru расскажет кратко о сути Минских соглашений, кто и когда их подписывал, как соблюдались, а также о том, какую роль сыграли Минские соглашения в ситуации, которая привела к началу военной операции России на Украине.

Минские соглашения — что это? Коротко о документе

Минские соглашения — что это? Коротко говоря, это ряд мер, которые необходимо было принять для урегулирования конфликта в Донбассе. Пакет документов принят в 2014–2015 годах. Нельзя обойти стороной и не рассказать коротко о событиях, в результате которых потребовалось подписание Минских соглашений.

Минские соглашения по Украине Julia Kochetova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт в Донбассе

Отправной точкой событий стал так называемый Евромайдан 2014 года. Этот политический и поначалу мирный протест перерос в вооружённые столкновения и привёл к государственному перевороту, свержению действующего президента Украины Виктора Януковича и установлению в стране нового режима, настроенного против России.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины не приняли такую смену власти в Киеве и встали в оппозицию к новому украинскому режиму. Активисты захватили здания органов госвласти, а затем на этих территориях были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. Независимость ДНР поддержали более 89% избирателей, а ЛНР — более 96%.

Поначалу ситуация развивалась в политическом русле, но постепенно конфликт привёл к началу боевых действий на востоке Украины. Киев не признал новое руководство ДНР и ЛНР, а также их независимый статус. Регулярные украинские войска начали военную операцию для подавления гражданских протестов, назвав её антитеррористической операцией.

Две украинские военные кампании оказались провальными. Ход военных действий привёл к тому, что власти Украины были вынуждены заключить Минские соглашения. Но собирались ли они их выполнять?

Минские соглашения Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предпосылки к Минским соглашениям по Украине

В 2014 году председатель ОБСЕ выразил инициативу, по результатам которой для урегулирования военного конфликта была образована группа, состоявшая из представителей России, Украины и ОБСЕ.

Затем президент Украины Пётр Порошенко представил мирный план с гарантиями безопасности для всех участников переговоров и возможностью амнистии для тех, кто сложит оружие. Переговоры состоялись, но военные действия не прекращались, а интенсивность конфликта продолжала нарастать.

К лету столкновения отрядов ополченцев с армией и украинскими националистическими батальонами переросли в полномасштабные военные действия с использованием тяжёлой бронетехники и авиации. В активную фазу войны силы ЛНР и ДНР провели крупные оборонительно-наступательные операции. Правительственные войска понесли существенные потери.

В сентябре 2014 года Владимир Путин предложил новый план по урегулированию конфликта между Украиной и самопровозглашёнными республиками. Согласно плану, предполагалось прекратить наступления, отвести живую силу, военную технику на безопасное расстояние от населённых пунктов, произвести обмен пленными, открыть гуманитарные коридоры, начать восстанавливать инфраструктуру. Соблюдение условия прекращения боевых действий должно быть под международным контролем. План, предложенный Путиным, стал основой первых Минских соглашений по Украине.

Кто подписал Минские соглашения Сазончик Константин/ТАСС

Кто подписал Минские соглашения

5 сентября 2014 года в Белоруссии были подписаны первые Минские соглашения. Александру Лукашенко было важно провести переговоры для поддержания миротворческого имиджа страны. Итак, кто подписывал соглашение «Минск-1»:

со стороны украинских властей на подписание Минских соглашений прибыл бывший президент Леонид Кучма;

от РФ документы подписывал российский посол на Украине Михаил Зурабов;

от Донецкой и Луганской народных республик присутствовали их главы — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий;

наблюдателем от ОБСЕ была дипломат из Швейцарии Хайди Тальявини.

Кроме договорённости о прекращении наступательных действий пункты Минских соглашений предписывали провести децентрализацию власти на Украине и досрочные местные выборы. Кроме того, 19 сентября участники подписали меморандум, обязывающий прекратить огонь.

Несмотря на договорённости, обстрелы в Донбассе продолжались. К началу 2015 года ситуация вновь обострилась.

Нужно было срочно урегулировать кризис. С этой целью в 2015 году прошла встреча лидеров четырёх стран: России, Украины, Франции и Германии. Был утверждён новый пакет мер, включавший 13 пунктов. Минские соглашения по Украине должны были исполняться сторонами конфликта последовательно.

Пункты Минских соглашений Alexander Rekun/Global Look Press

О пунктах Минских соглашений

Кратко расскажем суть Минских соглашений.

Немедленное прекращение боевых действий с 15 февраля 2015 года.

В течение двух недель отвести военную технику с обеих сторон конфликта для создания безопасного пространства.

Процессы прекращения боевых действий и отвода войск должны находиться под мониторингом ОБСЕ.

Начать диалог о том, как провести местные выборы, какой режим установить в регионах.

Провести обмен пленными, основываясь на принципе «всех на всех».

Прекратить преследование, а также наказание лиц — участников конфликта, создать соответствующие документы.

Обеспечить безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью в пострадавшие от военных действий населённые пункты.

Восстанавливать выполнение социально-экономических обязательств (речь шла о выплатах, пенсиях и пособиях).

Пункт о контроле правительством Украины государственных границ в восточной части страны.

Вывести с украинской территории все иностранные вооружённые силы, технику, наёмных военных. Принять меры для разоружения незаконных группировок.

Провести конституционную реформу по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР.

Согласовать вопросы по местным выборам с представителями самопровозглашённых республик.

Создать рабочие группы, которые будут осуществлять контроль за выполнением пунктов подписанных в Минске соглашений.

Суть Минских соглашений Илья Питалев/РИА Новости

Россия и Минские соглашения

Несмотря на то что Верховная рада в 2015 году приняла закон о признании особого статуса Донбасса, ДНР и ЛНР не согласились с условиями, на которых закон был принят. Киевская власть настаивала на том условии, чтобы сначала начать контролировать границы, а затем провести выборы. Путём дипломатического диалога прийти к компромиссу по вопросу проведения выборов, а также по вопросу прекращения военных действий в Донбассе не удалось.

В 2019 году те же участники приняли формулу Штайнмайера (названа по фамилии предложившего её главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера). Согласно формуле, закон об особом статусе регионов вступает в силу после проведения местных выборов по стандартам ОБСЕ и признания их результатов. Кроме того, речь снова шла об отводе вооружённых сил на безопасное расстояние. Порядок проведения выборов в итоге не был согласован из-за недовольства киевской оппозиции.

Из всех пунктов Минских соглашений за семь лет выполнен был только обмен пленными. Россия регулярно отмечала, что Украина подписанные договорённости не выполняла. Власти Украины организовали блокаду территории ЛНР и ДНР, отключили их от банковской системы, продовольственного снабжения, социальных выплат, отказывались вести прямые переговоры с представителями этих республик, хотя изначально конфликт начался внутри страны.

Годы вооружённого конфликта принесли много горя жителям Донбасса. Количество жертв исчисляется тысячами. Горький счёт войны нельзя свести к точным цифрам. Определить количество погибших за эти годы невозможно, так как многие считаются пропавшими без вести.

21 февраля 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государственными образованиями. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой стала защита жителей Донбасса. В своём обращении к гражданам России и военнослужащим ВСУ Путин сослался на ст. 51 Устава ООН, решение Совета Федерации об использовании российских войск на Украине и договоры о дружбе и взаимопомощи, заключённые с ДНР и ЛНР. Президент РФ подчеркнул, что Минские соглашения «были убиты» до того, как Москва признала суверенитет народных республик.

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