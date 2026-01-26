Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:18

Раскрыта позиция России по роли ОБСЕ на Украине

Полянский: ОБСЕ дискредитирована в вопросе урегулирования ситуации на Украине

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
ОБСЕ не может претендовать на роль мониторинговой структуры в урегулировании конфликта на Украине, заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский в интервью РБК. По его словам, ОБСЕ дискредитировала себя в период Минских соглашений.

Еще до начала СВО можно было сказать, что организация провалила тест на эффективность — это касается в первую очередь Минских соглашений. Поэтому сейчас разговоры о подключении ее к формуле, которая <…> появится по итогам договоренностей по урегулированию украинского кризиса, в качестве мониторинговой команды лишены смысла, — сказал дипломат.

По словам Полянского, сейчас нет необходимости возвращать ОБСЕ к мониторингу на Украине. Организация должна сосредоточиться на поиске путей выхода из кризиса европейской безопасности. Дипломат не исключил, что ОБСЕ может принять участие в будущем, но подчеркнул, что ее роль нельзя считать само собой разумеющейся — организация должна еще заслужить это доверие.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что экономический и политический кризис в Евросоюзе вызван его чрезмерной поддержкой Украины и конфронтацией с Россией. По его мнению, Европа достигла своего максимума влияния и силы без Киева, а попытки интегрировать страну привели к ослаблению позиций на мировой арене.

