Где сейчас Пригожин, Суровикин, Буданов, Тихановский: куда они пропали Точных данных о состоянии и местонахождении нет о многих крупных фигурах, исчезнувших из публичного пространства

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что до нее дошли слухи о смерти мужа в колонии. Наутро в белорусских Telegram-каналах появилось видео Сергея Тихановского, однако по ролику нельзя определить дату съемки. Тихановская утверждает, что последнюю информацию о муже получила в марте. Точных данных о состоянии и местонахождении нет не только о нем, но и о многих других крупных фигурах, исчезнувших из публичного пространства. Где сейчас бизнесмен Евгений Пригожин, генерал Сергей Суровикин, глава ГУР Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный — в материале NEWS.ru.

Может ли тюремное видео Тихановского быть фейком

Живущая в Литве Светлана Тихановская написала 4 июля в соцсетях, что получила анонимное сообщение о том, что овдовела. Подтверждений этому нет, но Тихановская, по ее словам, не слышала о муже уже почти четыре месяца.

«Подобные слухи ходят не в первый раз, и я не знаю, как это прокомментировать. Последний раз я получала информацию о своем муже Сергее 9 марта. С тех пор я ничего о нем не знаю. Я не получила ни одного письма, и не было общения через адвоката», — отметила Тихановская.

На следующий день белорусские Telegram-каналы обнародовали видео Сергея Тихановского. Авторы сообщений утверждали, что оно снято в Жодинской колонии, где отбывает наказание политик. Но доказательств этого пока нет.

Фото: vk.com/kompasprod Сергей Тихановский

За что и как судили Сергея Тихановского

Белорусского блогера-оппозиционера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в президентских выборах, арестовали весной 2020 года. Светлана пошла на выборы вместо мужа и составила конкуренцию Александру Лукашенко, но проиграла.

В декабре 2021 года Сергея Тихановского осудили за «разжигание социальной вражды, подготовку беспорядков и воспрепятствование работе Центризбиркома» на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В феврале нынешнего года его приговорили еще к 1,5 года — за неповиновение тюремной администрации.

Почему заключенного Виктора Бабарико не показывают публике

Белорусский политолог Валерий Карбалевич в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что в последнее время в Белоруссии «ухудшился режим содержания заключенных, которые считаются политическими».

«Резко сократилась возможность контактов с заключенными, им не передают письма. Адвокатов, которые работали с политзаключенными, либо лишили лицензий, либо арестовали. Таким образом создали вокруг этих узников режим максимальной изоляции», — рассказал политолог.

По словам Карбалевича, непонятно, откуда Тихановской в Литву пришло анонимное сообщение о гибели мужа. Однако, по его мнению, «в любом случае ясно, что власть сразу отреагировала, разместив в близких себе Telegram-каналах видео, на котором изображен похожий на него [Тихановского] человек».

Фото: Sergei Grits/ТАСС Виктор Бабарико

«Про другого политзаключенного — Виктора Бабарико — уже ничего не известно более двух месяцев. Видимо, с ним совсем плохо, раз власти даже не пытаются опровергать информацию о его болезни», — предположил Карбалевич.

В 2020 году Виктор Бабарико, как и Тихановский, собирался баллотироваться на пост президента Белоруссии, но за месяц до выборов его задержали, а в июле 2021-го приговорили к 14 годам лишения свободы, предъявив обвинение в получении взяток в особо крупном размере.

Где сейчас Пригожин

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Накануне в эфире канала «Россия 1» и ряде Telegram-каналов появились кадры обысков в офисе и особняке предпринимателя.

Лукашенко признался, что не тревожится по поводу судьбы бизнесмена. Белорусский президент уверен, что «мочить» в России Пригожина никто не будет. Президент России Владимир Путин — «вообще незлопамятный человек», отметил лидер Белоруссии.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Суровикина арестовали или нет

На прошлой неделе появилось сообщение о том, что генерал Сергей Суровикин («генерал Армагеддон») якобы взят под стражу в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер», предпринятой 23–24 июня. Но дочь Вероника опровергла информацию об аресте. По ее словам, с Суровикиным все в порядке.

Военкоры и блогеры тоже комментировали появившиеся данные. В частности, Александр Коц назвал логичным, что генерал не появляется в медийном поле, поскольку и раньше не был публичной фигурой.

«В качестве доказательства ареста Суровикина западные СМИ предъявляют тот факт, что „генерал Армагеддон“ с момента своего выступления в день путча нигде не появлялся. Когда вы его до 24 июня-то крайний раз видели?» — отметил Александр Коц.

Политолог Богдан Безпалько расценивает сообщения западной прессы об аресте Суровикина как преднамеренную информационно-психологическую операцию. По его мнению, эта атака Запада направлена не на властные структуры, а на обычных граждан — с целью расшатать общество.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

«Понятно, что слух этот невероятный. С какой стати арестовывать Суровикина, если он сразу же выступил против мятежа и призвал вагнеровцев остановиться?» — задался вопросом эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже назвал спекуляцией и пересудами утверждения о том, что генерал знал о планах мятежа.

Куда пропадал Залужный

Местоположение и состояние главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного остаются неизвестными два месяца. Ходили слухи, что генерал тяжело ранен или мертв. Он не появлялся на публике с начала мая.

25 мая СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Украины рассказали, что Залужный получил серьезную травму головы и перенес операцию по трепанации черепа. В начале июня американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил в эфире одного из YouTube-каналов, что Залужный был ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона.

В середине июня президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Во время встречи с военкорами он так ответил на вопрос Александра Сладкова о местоположении Залужного: «Вы у него спросите, где он, для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться».

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

На прошлой неделе Залужный дал интервью The Washington Post, где признался, что его «выбешивают» суждения о медленном продвижении ВСУ. «Это не шоу, которое весь мир смотрит и делает ставки. Каждый день и каждый метр достается нам кровью», — цитирует издание Залужного.

По его мнению, в слишком малых успехах ВСУ виноват Запад, не дающий достаточного снабжения современной техникой и боеприпасами. «Без полного обеспечения планы контрнаступления неосуществимы. Однако они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям. Но это проблемы наблюдателей», — сказал Залужный.

Как «воскрес» Буданов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов также пропал из публичного пространства в конце мая. Информация о его возможном ранении распространялась в российских и британских СМИ. Журналисты допускали, что Буданов пострадал во время ракетного удара по штабу военной разведки в Киеве. Тогда же появились предположения о его гибели или о лечении в Германии. Но в конце июня Буданов вышел в прямой эфир.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Военкор Дмитрий Стешин иронично отреагировал на это в своем Telegram-канале: «Предупреждал же, что будут шлепать по губам оглоблей, нет — хоронили Буданова поверх Залужного и рвали баяны. Говорят, очень интересные пути распространения этой дезинформации всплыли. Быстрые такие сетки и каналы. Кто по скудоумию распространял, кто из патриотического огня в сердце, а кто и со злым умыслом».

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