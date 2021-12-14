Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

Суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Приговор огласили в Гомельском СИЗО № 3, где проходили закрытые судебные заседания по делу, сообщает БелТА.

По данным следствия, обвиняемый и его приближённые длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноимённый Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности, — сообщает агентство.

Тиханoвского признали виновным в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 293 УК Белоруссии), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК), воспрепятствовании рaботе Центризбиркома (ч. 2 ст. 191 УК), а также в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

В 2020 году Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. С мая прошлого года он вместе со сторонниками содержится под стражей. Вместо Сергея на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

Активиста задержали 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно. Во время мероприятия произошла драка, в которой пострадали сотрудники милиции. Сам Тихановский считает случившееся провокацией. В результате его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел.

Позднее Тихановский стал фигурантом нового уголовного дела о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам. Глава государства заявил, что в стране идёт «расшатывание обстановки», которая приводит к слому действующей власти.

12 октября было возбуждено новое уголовное дело против лидеров белорусской оппозиции Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии. Их обвиняют в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом.

Лукашенко заявил, что не намерен вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе с Тихановской, поскольку, по его мнению, они предатели.