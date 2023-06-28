В Кремле заступились за Суровикина Песков назвал спекуляциями утверждения о том, что Суровикин знал о попытке мятежа

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Сергей Суровикин

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией утверждения о том, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин мог знать о предстоящей попытке мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, которые приводит ТАСС, эта информация является результатом пересудов.

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров, — сказал Песков.

Ранее The New York Times со ссылкой на американские источники сообщила, что Суровикин мог помогать планировать действия ЧВК «Вагнер» в минувшие выходные. При этом другие собеседники газеты полагают, что военачальник имел некоторое представление о планах попытки мятежа, но не помогал осуществить их.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.