Коц ответил на новость FT об аресте Суровикина: что пишут военкоры 29 июня Генерал и раньше нечасто появлялся на публике

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны/РИА Новости

Сергей Суровикин

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали публикацию Financial Times о том, что генерал Сергей Суровикин якобы задержан после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Также они рассказали о ситуации на Запорожском направлении и призвали не питать иллюзий насчет боеспособности ВСУ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Александр Коц: «Доказательством ареста Суровикина стала его непубличность»

Военный корреспондент КП Александр Коц считает логичным, что генерал Сергей Суровикин не появляется в информационном поле после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», он и раньше не был публичной фигурой.

«В качестве доказательства ареста Суровикина западные СМИ предъявляют тот факт, что „генерал-армагеддон“ (имеется в виду Суровикин. — NEWS.ru) с момента своего выступления [с призывом к бойцам ЧВК остановиться] в день путча нигде не появлялся. Когда вы его до 24 июня-то крайний раз видели?» — отметил Александр Коц.

Издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Суровикин задержан после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». СМИ со ссылкой на дочь генерала опровергли эту информацию.

Роман Алехин: «В перспективе важно следить, что делает Дюмин»

Военный волонтер Роман Алехин ожидает кадровых решений по губернатору Тульской области Алексею Дюмину после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Мне кажется, что в средней и долгосрочной перспективе вообще неважно, где именно сейчас „генерал-армагеддон“ Суровикин, как и куда летает Евгений Пригожин, важно внимательно наблюдать, что делает генерал Алексей Дюмин», — подчеркивает Алехин.

На фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Telegram-каналы выдвигали версию о возможном назначении Дюмина на один из ключевых постов в Минобороны.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Алексей Дюмин

Александр Сладков: «ВСУ не могут забрать подбитую технику в Запорожье»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков назвал город Токмак в Запорожье самым опасным направлением в контексте наступления ВСУ. По его словам, украинская армия наращивает силы, чтобы нанести концентрированный удар.

«Запорожье — самый сложный участок фронта, Токмак — самое опасное направление. Тяжелые бои впереди. Украинские военные не могут вывезти подбитую технику и тысячи тел своих погибших солдат. Могли бы ВСУ прорвать нашу оборону — давно бы прорвали. Этого не будет», — отмечает Сладков.

Оборона держится за счет стойкости солдат и офицеров, боевого опыта артиллерии и авиации, саперов, связистов и командиров укрепрайонов, отметил военкор.

Андрей Медведев: «Затишье на фронте не должно вводить в заблуждение»

Публицист Андрей Медведев призывает перестать питать иллюзии, что украинское наступление исчерпало потенциал. Относительное затишье на линии боевого соприкосновения не должно вводить россиян в заблуждение, считает эксперт.

«Никакой потенциал у ВСУ не исчерпан. Личного состава на Украине мобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть 10 тысяч в разведке боем. Техники у ВСУ хватит на еще один мощный наступ — и на прорыв обороны и на закрепление. Ракетные удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре продолжаются, и это, очевидно, часть подготовки к наступлению», — подчеркивает Медведев.

Публицист ожидает активизации ВСУ до 11--12 июля — в эти дни пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. По прогнозу Медведева, у ВСУ хватает техники и людей на два главных удара: один из них может быть в районе Антоновского моста под Херсоном, где украинские подразделения уже попытались организовать плацдарм на подконтрольном России левом берегу Днепра.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Александр Ходаковский о марше «Вагнера»: «Все силы были брошены на внешнего врага»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский объясняет продвижение колонн ЧВК «Вагнер» 24 июня тем, что многие боеспособные подразделения задействованы в СВО.

«Было бы дико, если бы страна упиралась на фронте, а в тылу сидел бы охранительный жандармский корпус размером с пол-армии в ожидании беспорядков. Конечно, все усилия направлены на внешнего врага», — подчеркивает Ходаковский.

Помимо подразделений Минобороны, боевые действия в зоне СВО совместно ведут Силы специальных операций (ССО), Центр специального назначения ФСБ (ЦСН), Росгвардия и другие службы, отмечает командир батальона «Востока».

Евгений Поддубный: «Общество вспомнило, что Россия — страна воинов»

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя новости о курсах военной подготовки для старшеклассников, подчеркивает, что подрастающее поколение нужно научить быть сильными, а не только устройству автомата Калашникова.

«Ну у нас общество только сейчас вспомнило, что Россия — страна воинов. Не только профессионалов, а в целом. Общество, которое не чурается борьбы за результат. Что учить быть сильными нужно с детства — это бесспорно. Это не только про АК. И не только про военную подготовку», — считает Поддубный.

Сегодня стало известно, что Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали программу пятидневных курсов начальной военной подготовки для старшеклассников. Школьникам будут преподавать основы тактической и огневой подготовки, а также полевой медицины.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Учения по стрельбе из автомата Калашникова среди школьников

Дмитрий Стешин: «Из Краматорска лепят новую Бучу»

Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин полагает, что западные СМИ представляют ракетный удар по Краматорску как вторую Бучу — обвиняют ВС РФ в военном преступлении, которого они не совершали.

«Из Краматорска пытаются вылепить новую Бучу, судя по свежим заголовкам западной прессы. Это означает, что наши очень удачно попали. Даю подсказку западным жалельщикам: а вам не приходило в голову просто оставить Донбасс в покое?», — спросил Стешин.

По данным Минобороны, целью ракетного удара по Краматорску был пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате атаки были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников, уточнили в ведомстве.

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