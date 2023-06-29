ВСУ провалили переправу на левый берег Днепра: новости СВО на вечер 29 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Удар артиллерии РФ по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

За последние двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок ВСУ, на которых более 30 украинских военных пытались переправиться на левый берег Днепра с высадкой у Антоновского моста, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на правом берегу также уничтожили три артиллерийские позиции ВСУ, с которых противник обстреливал левобережье.

Минобороны РФ 29 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли порядка 795 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевых машины пехоты, по четыре гаубицы Д-30 и Д-20, три орудия «Мста-Б», три артиллерийские установки «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», установку «Акация». Средствами ПВО перехвачены два снаряда HIMARS и ракета HARM, сбиты 11 беспилотников.

Минобороны РФ также сообщило, что при ударе по пункту временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске 27 июня, по уточненным данным, были уничтожены два генерала и до полусотни офицеров ВСУ, а также около 20 иностранных наемников и военных советников.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников из 33 стран, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Среди фигурантов в том числе выходцы из Грузии, США, Латвии и Швеции, рассказали в СК. Кроме того, продолжаются работы по идентификации погибших и пропавших без вести участников СВО и мирных жителей Донбасса. Специалисты СК уже установили личности более 200 человек, сообщили в ведомстве.

Американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые заметили в зоне СВО, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, эти БПЛА, разработанные компанией AeroVironment, предназначены для переброски небольших дронов. По оценкам СМИ, группа таких БПЛА стоит около $8 млн. Jump 20 могут преодолевать расстояние до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов, также беспилотники способны нести груз весом до 13,5 килограмма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о местонахождении связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина и генерала Сергея Суровикина. Представитель Кремля рекомендовал обращаться по таким вопросам в Минобороны.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Сергей Суровикин

Telegram-канал Baza сообщил, что дочь Суровикина Виктория опровергла сообщения об аресте своего отца. По ее словам, Суровикина никто не арестовывал и с ним все в порядке.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Евгения Пригожина предупреждали, что если связанная с ним ЧВК «Вагнер» не подпишет контракт с Минобороны РФ, то бойцы формирования не будут принимать участие в СВО. По словам Картаполова, в связи с отказом Пригожина подписывать контракт предпринимателя также лишили финансирования.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи провели встречу, на которой обменялись мнениями по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел, рассказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что каких-либо конкретных решений или договоренностей не было, но при необходимости диалог с Ватиканом будет продолжаться.

Угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской АЭС, постоянно исходит со стороны властей Украины, заявил Песков. По его словам, это «в полный рост» продемонстрировала диверсия с разрушением плотины Каховской ГЭС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран может завладеть израильской системой ПРО «Железный купол», если она будет передана Украине. Лидер еврейского государства объяснил в интервью The Wall Street Journal, что Тель-Авив отвергает призывы официальных лиц Вашингтона и Киева о присоединении к мерам Запада по поддержке ВСУ из-за опасений, что вооружение впоследствии попадет к иранцам и тогда миллионы израильтян окажутся в опасности.

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