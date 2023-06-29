За последние двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок ВСУ, на которых более 30 украинских военных пытались переправиться на левый берег Днепра с высадкой у Антоновского моста, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на правом берегу также уничтожили три артиллерийские позиции ВСУ, с которых противник обстреливал левобережье.
Минобороны РФ 29 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли порядка 795 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевых машины пехоты, по четыре гаубицы Д-30 и Д-20, три орудия «Мста-Б», три артиллерийские установки «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», установку «Акация». Средствами ПВО перехвачены два снаряда HIMARS и ракета HARM, сбиты 11 беспилотников.
Минобороны РФ также сообщило, что при ударе по пункту временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске 27 июня, по уточненным данным, были уничтожены два генерала и до полусотни офицеров ВСУ, а также около 20 иностранных наемников и военных советников.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников из 33 стран, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Среди фигурантов в том числе выходцы из Грузии, США, Латвии и Швеции, рассказали в СК. Кроме того, продолжаются работы по идентификации погибших и пропавших без вести участников СВО и мирных жителей Донбасса. Специалисты СК уже установили личности более 200 человек, сообщили в ведомстве.
Американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые заметили в зоне СВО, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, эти БПЛА, разработанные компанией AeroVironment, предназначены для переброски небольших дронов. По оценкам СМИ, группа таких БПЛА стоит около $8 млн. Jump 20 могут преодолевать расстояние до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов, также беспилотники способны нести груз весом до 13,5 килограмма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о местонахождении связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина и генерала Сергея Суровикина. Представитель Кремля рекомендовал обращаться по таким вопросам в Минобороны.
Telegram-канал Baza сообщил, что дочь Суровикина Виктория опровергла сообщения об аресте своего отца. По ее словам, Суровикина никто не арестовывал и с ним все в порядке.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Евгения Пригожина предупреждали, что если связанная с ним ЧВК «Вагнер» не подпишет контракт с Минобороны РФ, то бойцы формирования не будут принимать участие в СВО. По словам Картаполова, в связи с отказом Пригожина подписывать контракт предпринимателя также лишили финансирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи провели встречу, на которой обменялись мнениями по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел, рассказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что каких-либо конкретных решений или договоренностей не было, но при необходимости диалог с Ватиканом будет продолжаться.
Угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской АЭС, постоянно исходит со стороны властей Украины, заявил Песков. По его словам, это «в полный рост» продемонстрировала диверсия с разрушением плотины Каховской ГЭС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран может завладеть израильской системой ПРО «Железный купол», если она будет передана Украине. Лидер еврейского государства объяснил в интервью The Wall Street Journal, что Тель-Авив отвергает призывы официальных лиц Вашингтона и Киева о присоединении к мерам Запада по поддержке ВСУ из-за опасений, что вооружение впоследствии попадет к иранцам и тогда миллионы израильтян окажутся в опасности.
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