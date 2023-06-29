Минобороны РФ заявило об уничтожении генералов и офицеров ВСУ в Краматорске

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Краматорск, Украина

Российские войска при ударе по пункту временной дислокации бригады украинских военных в Краматорске 27 июня уничтожили двух генералов и до 50 офицеров ВСУ, заявило Минобороны РФ. Также были уничтожены до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск ДНР по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников, — говорится в заявлении МО РФ.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили порядка 795 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, по четыре гаубицы Д-30 и Д-20, три гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская установка «Акация». Средствами ПВО за сутки были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, сбили 11 украинских дронов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что высокоточным оружием в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

В то же время президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны выразить протест России из-за ранения трех колумбийцев при ударе по городу. Приведет ли этот эпизод к изменению отношений между Москвой и Колумбией, разбирался NEWS.ru.