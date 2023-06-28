ВС РФ разнесли командование ВСУ в Краматорске: новости СВО на вечер 28 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны РФ. Также командно-наблюдательные пункты двух бригад украинских войск поражены в районах Предтечено и Веселого в ДНР, в районе Новопавловки был уничтожен склад ракет и боеприпасов.

Минобороны РФ 28 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Запорожском, Херсонском и Краснолиманском направлениях были уничтожены порядка 670 украинских военных, два танка, семь боевых бронемашин, самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация», а также по паре гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Средства ПВО сбили три ракеты Storm Shadow, шесть снарядов HIMARS и восемь украинских беспилотников.

Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, заявило Минобороны РФ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником папы римского Франциска кардиналом Дзуппи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Ушаков и папский посланник обсудят ситуацию на Украине и возможные пути дипломатического урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится ни на какую форму заморозки конфликта. Зеленский напомнил об украинской «формуле мира», которую, по его словам, поддерживают «многие во всем мире».

Украина получит от Литвы еще 10 бронетранспортеров M113, сообщил министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас. Таким образом, общее количество этих БТР американского производства, переданных Киеву литовскими властями, достигнет 72 единиц, подчеркнул глава военного ведомства. Кроме того, Вильнюс заказал 2,5 млн боеприпасов для ВСУ, в том числе снаряды для противотанковых гранатометов.

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бронетранспортер M113

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По факту приезда Науседы также объявили о его участии в мероприятии по случаю Дня Конституции Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что «главные события» контрнаступления ВСУ еще впереди. По его словам, которые привело Financial Times, основные резервы, в том числе обученные на Западе бригады, оснащенные натовскими танками и бронетехникой, еще не задействованы в наступательных маневрах.

Армия Украины на грани развала, у Зеленского большие проблемы в связи с этим, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По мнению специалиста, ВСУ полностью деморализованы. Он указал на большое количество случаев перехода бойцов ВСУ на сторону России и просто дезертирства с поле боя, в то время как жители Украины, по его словам, стараются избегать любой военной службы.

В городе Бердянске Запорожской области пресекли работу подпольного казино, прибыль от которого шла на финансирование ВСУ, написал ТАСС. Игровые автоматы обнаружили в помещении, которое было арендовано под склад в 2022 году, все устройства изъяли.

Telegram-Mash написал об атаке двух дронов со взрывчаткой на КПП «Суджа» в Курской области в ночь на 28 июня. По данным канала, один БПЛА сбили стрелковым оружием, никто не пострадал, разрушения на земле незначительные. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Мелитополе утром прогремели взрывы, по неподтвержденным данным, сработала система ПВО, сообщили в горадминистрации. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России укрепила позиции союзников, настаивающих на «более агрессивной» поддержке Украины, рассказал Bloomberg экс-чиновник, близкий к администрации президента США Джо Байдена. При этом глава Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что ЧВК «Вагнер» представляла собой значительную силу на фронте, которая помогла российской армии продвинуться вперед.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Формирования, подобные ЧВК «Вагнер», крайне нужны России, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, такие частные структуры должны выполнять работу, которая не предназначена для регулярной армии, например, по охране нефтяных месторождений и алмазных рудников.

В Госдуме не поддержали идею об отмене штрафов за дискредитацию действий ЧВК «Вагнер» вне зоны СВО, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». По информации канала, мнения депутатов по этой инициативе разделились. Партия «Новые люди», разработавшая законопроект, направила его на отзыв в правительство и Верховный суд.

Жители белгородского города Шебекино на границе с Украиной, которые из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ покинули дома, оставив питомцев, не должны быть привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. Первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявил, что если люди, спасая свою жизнь, вынужденно становятся беженцами, не имея возможности забрать питомцев, то к ответственности нужно привлекать власти Украины.

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