Беспилотники со взрывчаткой атаковали КПП в российском регионе Mash: два беспилотника со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщил, что два беспилотника атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области. По информации канала, БПЛА были оснащены взрывчаткой. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Mash пишет, что инцидент произошел в ночь на 28 июня. Канал пишет, что один из дронов сбили огнестрельным оружием. Mash уточняет, что обошлось без пострадавших, на земле есть незначительные разрушения.

Глава региона Роман Старовойт инцидент не комментировал. Ранее он сообщал, что 27 июня со стороны Украины было обстреляно село Плёхово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах — Плёхово, Гуево и Горналь — отсутствовало электроснабжение.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

После этого Старовойт сообщил, что в Курской области проведут мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он отметил, что оперативная обстановка в области остается стабильно напряженной, средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников.