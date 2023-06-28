«На грани развала»: в США сообщили Зеленскому о больших проблемах у ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинская армия находится на грани развала, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouТube-канале. По мнению полковника ВС США, у президента Украины Владимира Зеленского большие проблемы из-за ситуации в конфликте с Россией.

ВСУ находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Украинцы стараются избегать военной службы любого рода. У команды Зеленского большие проблемы, — уверен Макгрегор.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация в конфликте для Зеленского весьма печальна, поскольку войска Украины терпят большие потери в ходе безуспешного наступления. Американский полковник отметил, что проблемы в рядах ВСУ растут, и руководство страны испытывает трудности с набором добровольцев для восполнения потерь. Макрегор констатировал, что это «последний вздох» для Зеленского и его окружения.

Ранее Зеленский призвал западные страны усиливать давление на Россию до тех пор, «пока не будет восстановлен международный порядок». Президент Украины сообщил об этом по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом, с которым обсудил ход контрнаступления ВСУ, ситуацию в России и вопрос защиты украинского неба.