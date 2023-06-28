В Бердянске обнаружили подпольное казино — спонсора ВСУ

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Сотрудники правоохранительных органов в Бердянске в Запорожской области обнаружили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинской армии, передает ТАСС. Отмечается, что помещение, в которым были размещены игорные аппараты, было арендовано в 2022 году под склад. Аппараты были изъяты, проводится дополнительная проверка.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городе Бердянске с целью подтверждения и отыскания предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя региона. В ведомстве уточнили, что агент прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силовых структур и местах дислокации Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили российского офицера по статье о госизмене. Суд признал его виновным в сотрудничестве с военной разведкой Украины и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Украинские суд в мае приговорил 17-летнего школьника из ДНР Владимира Маркина к 10 годам колонии по обвинению в шпионаже. Следствие заявило, что подросток фотографировал позиции ВСУ и якобы отправлял кадры российской разведке.