Школьника из ДНР приговорили к 10 годам колонии за помощь ВС России Украинский суд приговорил школьника из ДНР к 10 годам тюрьмы за съемку позиций ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд на Украине приговорил 17-летнего школьника Владимира Маркина к 10 годам колонии по обвинению в шпионаже, об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, следствие заявило, что подросток фотографировал позиции ВСУ и якобы отправлял кадры российской разведке. Суд счел эту информацию достоверной, сообщает Telegram-канал Mash.

Украинский суд приговорил 17-летнего Владимира Маркина к десяти годам лишения свободы. Его задержали, когда ему было 16 лет, якобы за то, что он передавал информацию российским спецслужбам о расположении ВСУ. Естественно, обвинение не выдерживало абсолютно никакой критики. Сам суд явно был профанацией, потому что ему дали максимально суровое возможное по этой статье для несовершеннолетнего наказание, — сказал Мельников.

По его словам, суд не принял во внимание хорошую успеваемость подростка в учебе, а также то, что тот никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности. В СИЗО же его избивали и оказывали тяжелое психологическое давление, утверждает Мельников. Он обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой включить подростка в список людей для обмена. Правозащитник отметил, что помимо Маркина он будет бороться за права других граждан Украины, незаконно задержанных правоохранительными органами страны.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу. В ведомстве добавили, что у супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.