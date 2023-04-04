В Свердловской области семью заподозрили в шпионской работе на Украину В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже в пользу Украины

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В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Также сообщается, что в ходе допросов подозреваемая женщина созналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене и шпионаже. Мужчина собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Также стало известно, что в Приморье завели уголовное дело по статье о госизмене на местного жителя по фамилии Лукин. Его подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая и пособничестве в передаче информации по военной тематике.