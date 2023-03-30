ФСБ задержала журналиста Wall Street Journal в Екатеринбурге

Фото: Страница Евана Гершковича Вконтакте

Сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили в пресс-службе ведомства. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну, передает РИА Новости.

Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства, — сообщили в ФСБ.

По информации ФСБ, корреспондент WSJ занимался сбором информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали при получении секретных сведений в Екатеринбурге.

В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», добавили в ведомстве.

Ранее в Москве иностранца приговорили к девяти годам лишения свободы за финансирование террористической группировки. По данным ФСБ, 25-летний мужчина собирал деньги для запрещенной исламистской организации с помощью группы в Telegram и перечислял средства террористам через сервис QIWI и с банковских карт.