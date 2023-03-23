В Москве 25-летнего иностранца приговорили к девяти годам лишения свободы за оказание финансовой помощи группировке «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Мужчина организовал сбор средств в Сети, которые затем перечислял террористам.

Приговором Второго Западного окружного военного суда Саидов Д. Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок девять лет, из которых первые два года с отбыванием в тюрьме и семь лет в исправительной колонии строгого режима, — рассказали агентству в ведомстве.