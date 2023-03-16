Польша обвинила девятерых иностранцев в шпионаже в пользу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Польше задержаны девять иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу России, заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский. По его словам, которые приводит ТАСС, эти люди готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине. Кроме того, по словам министра, они вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию отношений Польши с Украиной и странами НАТО.

В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, — цитирует агентство министра.

Он добавил, что прокуратура предъявила задержанным обвинения по статьям о шпионаже и участии в организованной преступной группе. Шесть человек отправлены судом под арест, еще с тремя проводятся следственные мероприятия. По утверждению главы МВД, имеются подтверждения тому, что эти люди получали плату от российских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в США арестовали двоих американцев за шпионаж в пользу России. Они были задержаны в городе Канзас-Сити в штате Миссури. По предварительным данным, американцы передали российским спецслужбам некие авиационные технологии.

В начале марта стало известно, что за шпионаж в пользу России осудили журналиста в Словакии. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, штрафа в размере €15 тысяч и конфискации имущества на тысячу евро. Кроме того, приговор предусматривает для осужденного испытательный срок в течение трех лет.